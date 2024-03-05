تجدد القصف الإسرائيلي للمناطق الشمالية لشمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 03:32
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مصادر يمنية: عدوان أمريكي - بريطاني يستهدف بـ 3 غارات منطقة يسنم في مديرية باقم في محافظة صعدة
تجدد القصف الإسرائيلي للمناطق الشمالية لشمال قطاع غزة
منذ 11 mins
5 March، 2024
عاجل
غزة
قصف اسرائيلي
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