ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 نتيجة القصف الصهيوني لمنزل مواطن قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 22:54

ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 نتيجة القصف الصهيوني لمنزل مواطن قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع

منذ 34 mins 4 March، 2024
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