سرايا القدس – كتيبة طوباس:مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال في محور الثغره ويستهدفون قوات المشاة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 09:18

سرايا القدس – كتيبة طوباس:مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال في محور الثغره ويستهدفون قوات المشاة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة

منذ 18 mins 4 March، 2024
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