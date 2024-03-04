أكد مصدر قيادي في حماس، اليوم الأحد، أنّ الحركة لم تعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق. وقال المصدرفي تصريحاتٍ اعلامية: إنّنا في الحركة نعمل لعودة شعبنا للمناطق التي هُجّروا منها وخاصة بالشمال وانسحاب كامل للاحتلال.

وشدد على أنّ حماس تعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة. ولفت إلى أنّ وفد الحركة في القاهرة للقاء الأشقاء المصريين والقطريين ولتقديم رؤية الحركة.

وقال القيادي: لا يعنينا وصول أو عدم وصول وفد الاحتلال إلى القاهرة. وشدد على أنّ “الاحتلال يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية”.

ونوه إلى أنّ “ارتباك وتخبط وعشوائية الاحتلال تنعكس في ارتكابه مجازر ضد الباحثين عن لقمة العيش”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام