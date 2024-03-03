أعلنت الرئاسة في الجزائر في بيان اليوم الأحد أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اتفق مع نظيره التونسي، قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، على أن يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان.

وذكر البيان أن تبون وسعيّد والمنفي أجروا لقاءً ثلاثيًا استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة في الجزائر. وأضاف “كما تدارس الرؤساء أيضًا الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلُص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب”.

وتابع البيان أن تبون أجرى لقاءً ثنائيًا مع الرئيس التونسي استعرضا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وكان الرئيس الجزائري قد أوفد قبل أسبوعين وزير الخارجية أحمد عطاف في جولة شملت تونس وليبيا وموريتانيا، سلم خلالها رسائل خطية إلى الدول الثلاث.

المصدر: وكالات