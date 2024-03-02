بعد اسقاط اطنان من اسلحتها التدميرية على غزة تسببت بمئة الف بين شهيد وجريح فلسطيني، قررت ادارة جو بايدن ابتكار مسرحية انتخابية عبر اسقاط مساعدات من الجو الى الغزيين المحاصرين والمقتلين بقرار اميركي..

بدل حفنة من المساعدات الانتخابية الكاذبة كان يكفي واشنطن الا تستخدم الفيتو ضد قرار وقف حرب الابادة والتجويع في مجلس الامن ..

وبدل تكلف عناء رمي المساعدات بالمظلات لاهانة الفلسطينيين كان بالامكان الايعاز لمن يعنيهم الامر بفتح المعابر وادخال المساعدات..

وبدل كل هذا النفاق كان يكفي ان تخفف اميركا من الجسر الجوي المفتوح لتأمين كل الترسانة العسكرية التي يحتاجها الجيش العبري..

ولاننا في زمن لا حياء فيه ولا انسانية فستجد واشنطن من يسارع الى شكرها على فعلها هذا، فيما افعالها مع الاسرائيليين لا يعكرها بعض التصريحات والانتقادات كما قال المسؤول السابق عن منظومة الدفاع الجوي في الجيش العبريي تسفيكا حيموفتش، الذي دعا الى التفريق بين بعض التصريحات الاميركية وبين الافعال التي تتمثل بالجسر الجوي الاميركي من مختلف الاسلحة والدعم والمساعدات، وكل الفيتويات الحامية لتل ابيب منذ سبعة اوكتوبر، فضلا عن دخولها المباشر في الحرب كضرباتها على اليمن والعراق، كما قال حيموفتش ..

اما قول المقاومين فمزيد من الضربات التي تلاحق جنود الاحتلال على طول القطاع موقعة اصابات مؤكدة، فيما طول الجبهة الشمالية مع لبنان على استنفارها وصعوبة حالها، وجديد رسائل المقاومة الاسلامية عملية دقيقة بمسيرة انقضاضية على قيادة القطاع المستحدث في ليمان،اجنت العدو الذي كثف من اعتداءاته، فضلا عن استهداف مرابض له في الزاعوة وتجمعات لجنوده في جل العلام..

ومع تواتر الاخبار عن محاولات حثيثة لانتزاع هدنة من خلال لقاءات قطرية مصرية واتصالات اميركية، وحديث عن زيارة لوفد من حماس وآخر صهيوني الى القاهرة غدا، كان تأكيد المتحدث باسم سراي القدس ابو حمزة عن استمرار المقاومين في طوفانهم الممتد من غزة الى الضفة فاليمن والعراق ولبنان حتى وقف العدوان، داعيا الامة الى النفير العام نصرة لغزة..

المصدر: قناة المنار