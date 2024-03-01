حذّرت الأمم المتحدة مجددا، اليوم الجمعة، من أن حالة مجاعة في قطاع غزة “أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء” مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن عشرات الأطفال ماتوا جوعا.

ولدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حالة المجاعة، ولم تعلن بعد في قطاع غزة رغم الوضع الكارثي فيه، لكن “حتى إعلان حالة مجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثر”، وفق ما أكّد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، ينس لايركه.

وأشار لايركه إلى أن الوفيات تشكّل علامات تحذيرية “مقلقة جدا لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة لم يكن سيئا إلى هذا الحد”.

وأضاف: “كان الناس يملكون الطعام، كانوا قادرين على إنتاج طعامهم”، والآن حتى “إنتاج المواد الغذائية في غزة أصبح شبه مستحيل”.