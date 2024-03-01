أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت ان “المقاومة ستواصل الرد على الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية ‏بكل قوة وحزم وبما يناسب كل اعتداء واستهداف وستستمر في المواجهة حتى ‏وقف العدوان على غزة أيا كانت التضحيات ولن تخرج من المعركة الا بنصر ‏جديد ان شاء الله”.‏

وقال الشيخ دعموش “إننا بفعل ‏جهاد المقاومين والشهداء وعطائهم وتضحياتهم نحمي بلدنا ونردع عدونا عن ‏القيام بحرب واسعة على لبنان، لان العدو الاسرائيلي يعرف انه في مواجهة ‏المقاومة الاسلامية في لبنان لن يربح الحرب وهذا ما تؤكده كل تجاربه السابقة ‏التي يجب ان يتعلم منها”، وأكد ان “العدو لم ينجح في أية حرب مع حزب ‏الله في لبنان وفي كل مرة كان يفشل ويعجز عن تحقيق أهدافه ويخرج من ‏الحرب وهو يعاني من مرارة الهزيمة”، وتابع “اليوم إذا شن حربا واسعة على لبنان ‏فان الفشل الذي ينتظره سيكون أعظم من اي مرة سابقة ولن يخرج من الحرب ‏الا بهزيمة جديدة”.

‏ورأى الشيخ دعموش ان “العدو واهم اذا كان يعتقد انه بالاغتيالات والغارات ‏والتدمير يمكنه ان يكسر ارادتنا او إرادة اهلنا في الجنوب او ان يدفعنا الى ‏التراجع عن موقفنا بالدفاع عن بلدنا ومساندة غزة”، وأكد “نحن اهل المقاومة والثبات ‏والصبر ولا شيء يمكنه أن يجعلنا نضعف أو نتخلى عن مسؤولياتنا الدينية ‏والاخلاقية والانسانية والوطنية في الدفاع عن أهلنا ووطننا والمظلومين في غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام