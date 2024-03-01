ذكّر الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا تتقدم دول العالم بصادرات القمح، وتتوسط الدول العشرين المصدّرة للمواد الغذائية في العالم

وقال بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم: “الآن روسيا لا تؤمن الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية بشكل كامل فحسب، بل أول مصدر للقمح في العالم، وتتوسط الدول العشرين المصدّرة للمواد الغذائية في العالم”..

وفي نوفمبر الماضي، أشار الرئيس الروسي إلى الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام الزراعي (2023/2024)، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.