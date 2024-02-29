مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي استهدف بغارتين بالصواريخ منطقة “وادي مظلم” بين راميا و بيت ليف وبلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 23:10

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي استهدف بغارتين بالصواريخ منطقة “وادي مظلم” بين راميا و بيت ليف وبلدة عيتا الشعب

منذ 50 mins 29 February، 2024
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