شكرت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، في بيان، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على دوره في تحقيق قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاربخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ القاضي بوضع قانون انشاء نفق البقاع – ضهر البيدر موضع التنفيذ.

وقالت “وأخيرا قرر مجلس الوزراء الاستجابة لطلب وزير الاشغال والنقل الدكتور علي حمية والقيام بواجبه الوطني وتفعيل تنفيذ قانون انشاء نفق البقاع – ضهر البيدر. وأن تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا وخصوصا في ما يتعلق بمشروع حيوي كمشروع نفق البقاع – ضهر البيدر، لما يشكله من امتداد حيوي واستراتيجي للمرافىء البحرية اللبنانية مع وجود لبنان على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وصولا الى العالم العربي كما قال وزير الاشغال والنقل الدكتور علي حمية مخاطبا بعض القوم بلغتهم. اننا في وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله ندرك الاهمية الاستراتيحية الكبرى لنفق ضهر البيدر لما يشكله من نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية كبرى للبقاع وبعلبك الهرمل، ما زال ينتظرها اهل المنطقة ، وقد امعن اهل الاهمال في حرمانهم منها منذ قيامة هذا الوطن ، وشكرا لمعالي وزير الاشغال العامة ابن المنطقة الدكتور علي حمية على حميته تجاه وطنه وتجاه اهله، بوضعه لمشروع نفق البقاع – ضهر البيدر موضع التنفيذ وهو الذي كان وما يزال يشكل مطلبا حيويا اساسيا لاهل البقاع وبعلبك الهرمل. وسيسجل التاريخ ان الوزير علي حمية قد وضع بجهده في مجلس الوزراء امس حجر الاساس لبناء منظومة واسعة من الحلول لمشاكل الزراعة والصناعة والعمل والنقل والانتقال الني يعاني منها اهل البقاع وبعلبك الهرمل”.

وأملت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله “ان يشهد مجلس الانماء والاعمار حركة حيوية لتحضير وتوفير الدراسات المطلوبة وانجاز كامل الاجراءات التي توصل بالسرعة القصوى لتلزيم المشروع، وان يستطيع بإرادة وطنية تجنب وتجاوز كل ما يعيق ذلك سواء على المستوى الاداري او على مستوى الضغوط الداخلية والخارجية المحتملة”.

المصدر: موقع المنار