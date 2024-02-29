قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وسماع صوت اطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام الاليات للمخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 06:24

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وسماع صوت اطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام الاليات للمخيم

منذ 29 mins 29 February، 2024
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