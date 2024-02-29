قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وسماع صوت اطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام الاليات للمخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 06:24
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وسماع صوت اطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام الاليات للمخيم
منذ 29 mins
29 February، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
مخيم بلاطة
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