تسبّب استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة “روبيمار” في 18 شباط/فبراير الجاري بأضرار جسيمة لحقت بالسفينة البريطانية، أدت الى غرقها.

وتسرّبت مياه الخليج إلى جسم سفينة “روبيمار” البريطانية، التي بدأت تغرق وتختفي ملامحها في المياه.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت يوم الإثنين 19 شباط/فبراير الجاري، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، حينذاك إنّ “قواتنا البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن -روبيمار- بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة محققةً إصابة مباشرة ومؤثرة”.

ولفت العميد سريع إلى أنّ “من نتائج العملية النوعية في خليج عدن إصابة السفينة البريطانية وتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة فالسفينة معرضة للغرق”.

وأكّد أنّ “القوات المسلحة حرصت خلال عمليتها النوعية في خليج عدن على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان”.

ومنذ الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفذ القوات المسلحة اليمنية عمليات ضد سفن مرتبطة بكيان الإحتلال الإسرائيلي أو متّجهة إلى موانئه، دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد عدونًا صهيونيا منذ أكثر من 4 أشهر بدعم أمريكي وغربي.

المصدر: وكالات