استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشاب الزلط وبيادسة.

ووفق المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.

وفي وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، اندلع على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى ارتقاء الشاب دراغمة بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام