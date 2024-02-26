مراسل المنار: طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية متطورة من نوع  ” Heron TP” تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة الحدودية على ارتفاع شاهق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2024 - 15:32

مراسل المنار: طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية متطورة من نوع  ” Heron TP” تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة الحدودية على ارتفاع شاهق

منذ 38 mins 26 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

البث المباشر

إغلاق مشاهدة