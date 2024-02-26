مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد ويجهزون عليهم من مسافة صفر في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 12:28
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المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون قوة صهيونية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية ويصيبونها إصابة مباشرة
مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد ويجهزون عليهم من مسافة صفر في خانيونس
منذ 1 ساعة
26 February، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
كتائب القسام
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