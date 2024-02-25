بالفيديو | الاحتلال الاسرائيلي يغلق حاجز “الكونتينر” شمال شرق بيت لحم في كلا الاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 11:44

بالفيديو | الاحتلال الاسرائيلي يغلق حاجز “الكونتينر” شمال شرق بيت لحم في كلا الاتجاهين

منذ 2 ساعة 25 February، 2024
حاجز الكونتينر
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اغلق جيش الاحتلال الاسرائيلي حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم في كلا الاتجاهين.

المصدر: وكالة شهاب

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