ممثل تونس أمام العدل الدولية: “إسرائيل” لم تتردد في استخدام الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير مصيره – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2024 - 21:22

ممثل تونس أمام العدل الدولية: “إسرائيل” لم تتردد في استخدام الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير مصيره

منذ 1 ساعة 23 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة