الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصعيد العدو الصهيوني حرب إبادته بحق قطاع غزة هو مكافأة من الاحتلال للعدو الأمريكي على استخدامه حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 13:44

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصعيد العدو الصهيوني حرب إبادته بحق قطاع غزة هو مكافأة من الاحتلال للعدو الأمريكي على استخدامه حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة

منذ 9 mins 23 February، 2024
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