50 شهيدا جراء قصف قوات العدو الاسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة منذ أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 09:12

50 شهيدا جراء قصف قوات العدو الاسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة منذ أمس

منذ 29 mins 23 February، 2024
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