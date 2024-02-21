المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 15:02

المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 40 mins 21 February، 2024
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