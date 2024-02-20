وسائل إعلام أجنبية: سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال تتعرض لأضرار مادية بعد استهدافها بطيران مسيّر في أعقاب هجوم على بعد 60 ميلًا بحريًا شمال جيبوتي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2024 - 03:10

وسائل إعلام أجنبية: سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال تتعرض لأضرار مادية بعد استهدافها بطيران مسيّر في أعقاب هجوم على بعد 60 ميلًا بحريًا شمال جيبوتي

منذ 2 ساعة 20 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة