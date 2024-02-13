زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلاً من الشهيدين المجاهدين:

– محمد موسى فارس ( 39 عام ) “أبو جهاد” .

– سليمان شحادة سليمان (33 عام) “أبو طالب”.

من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي. وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

المصدر: موقع المنار