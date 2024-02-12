تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، أفاد إعلام العدو أنه خلال الساعة الأخيرة تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من جنوب لبنان تجاه الجليل.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 11-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 11-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلّث الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:05 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:55 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

*عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية خلال 127 يوم، منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 ، بلغ 1013 عملية.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار أن الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة طير حرفا.

واستهدفت طائرة مسيرة معادية سيارة على طريق عام بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي.

كما نفذ الطيران الحربي المعادي نفذ غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مارون الرأس، وأطراف العديسة، والحي الشرقي في مدينة الخيام.

المصدر: موقع المنار