اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، فجر اليوم الاثنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أصيب على إثرها عدد من المواطنين.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اندلاع اشتباكات شديدة بين مقاومين وجيش الاحتلال، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف حنون من منزله في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال تقتحم قرية تل غرب نابلس منذ ساعات ونفذت حملة اعتقالات واسعة وألقت منشورات تهديدية، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عرف منهم حتى اللحظة: مصطفى سمير سلوادي، وأمين ناصر عرايشة، وأسامة مصطفى عابد، وعبدالله موفق حلمي، وسالم ياسين عصيدة، وإبراهيم اسماعيل رمضان، وحسام حسن عصيدة، وعصام إبراهيم رمضان، ومحمود صقر عصيدة، وأحمد عبد الرازق يامين، علي أيوب أبو البراء، سامي عماد يامين، أحمد ابراهيم رمضان.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات في البلدة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص في اليد.

واعتقل الاحتلال المواطن محمود مروح من منطقة العشارين ببلدة طمون عقب اقتحام منزله وتفتيشها وتخريب محتوياته.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقـاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفارعة وفي واد الفارعة جنوب طوباس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة تخللها استهداف موقع تمركز لآليات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الإنفجار، واستهدافها بوابل من الرصاص.

واستهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص عند دوار قرية مثلث الشهداء، وذلك خلال انسحابها من بلدة قباطية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيسر محمد نواف لحلوح ومحمد ناصر عز الدين، من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصيون بمدينة رام الله، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء عين منجد ورام الله التحتا وأم الشرايط في المدينة، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمالا، وداهمت عدة منازل، وفتشتها.

المصدر: مواقع