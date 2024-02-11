لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد مواقع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 11:16

لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد مواقع العدو

منذ 50 mins 11 February، 2024
صواريخ المقاومة الاسلامية على ثكنة بيرانيت
لبنان

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني وجنوده اسنادا لقطاع غزة ومقاومته ودفاعا عن لبنان.

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة  ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:00) من صباح يوم الأحد 11-02-2024 ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏ ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏
‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

موقع رويسات العلم (2)

مساء امس ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية، قامت المقاومة الإسلامية باستهداف منشأة بيت الجندي في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة. وفي الوقت ذاته، استهدف مجاهدو المقاومة مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في (ديشون) بصواريخ الكاتيوشا‏. كما استهدفوا قاعدة خربة ماعر ومرابضها بصواريخ فلق.‏

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