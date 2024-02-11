واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني وجنوده اسنادا لقطاع غزة ومقاومته ودفاعا عن لبنان.

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:00) من صباح يوم الأحد 11-02-2024 ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏ ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

مساء امس ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية، قامت المقاومة الإسلامية باستهداف منشأة بيت الجندي في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة. وفي الوقت ذاته، استهدف مجاهدو المقاومة مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في (ديشون) بصواريخ الكاتيوشا‏. كما استهدفوا قاعدة خربة ماعر ومرابضها بصواريخ فلق.‏