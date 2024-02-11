أسفرت الاعتداءات الصهيونية الغادرة على بلدة حولا الحدودية عن استشهاد مواطنين هما حسين موسى حسين الذي رفض ترك بلدته وآثر الصمود حتى نالت منه قذائف الغدر أثناء خروجه من المسجد بعد اداء الصلاة، وأًعلن في وقتٍ لاحق عن استشهاد العسكري في قوى الأمن الداخلي علي محمد مهدي الذي اصيب بالأعتداء الصهيوني. كما اصيب في اعتداء سبعة مواطنين آخرين بجروح.

ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية، قامت المقاومة الإسلامية مساء امس باستهداف منشأة بيت الجندي في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة. وفي الوقت ذاته، استهدف مجاهدو المقاومة مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في (ديشون) بصواريخ الكاتيوشا‏. كما استهدفوا قاعدة خربة ماعر ومرابضها بصواريخ فلق.‏