وسائل إعلام العدو: رئيس الأركان هرتسي هليفي طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك الأمور الأمنية له والتركيز على التنسيق مع مصر ومشكلة ما يزيد عن مليون فلسطيني برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 22:16

وسائل إعلام العدو: رئيس الأركان هرتسي هليفي طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك الأمور الأمنية له والتركيز على التنسيق مع مصر ومشكلة ما يزيد عن مليون فلسطيني برفح

منذ 18 mins 10 February، 2024
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