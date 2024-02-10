الشهيد المجاهد محمد علي فياض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 17:32

الشهيد المجاهد محمد علي فياض

منذ 37 mins 10 February، 2024
mohammad-fayad
شهداء على طريق القدس

mohammad-fayad (2)

المصدر: موقع المنار

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