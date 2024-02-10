المكتب الإعلامي بغزة: نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال اجتياح محافظة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 11:48

المكتب الإعلامي بغزة: نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال اجتياح محافظة رفح

منذ 50 mins 10 February، 2024
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