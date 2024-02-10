أربعة شهداء وإصابة آخرين في قصف شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 01:30

أربعة شهداء وإصابة آخرين في قصف شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 40 mins 10 February، 2024
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