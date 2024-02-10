11 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر برفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2024 - 01:28

11 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر برفح جنوبي قطاع غزة

منذ 43 mins 10 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة