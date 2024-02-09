أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية لم تكتفِ بعدوانها على الشعب الفلسطيني من خلال الحرب المستمرة على غزة، بل تتمادى في عدوانها لتطال كلّ من يساند المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم”.
واعتبر الشيخ دعموش ان “العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن هو عدوان على كلّ الأمة، وانتهاك صارخ لسيادة وكرامة هذه الدول، ومن حقّ شعوب ودول هذه المنطقة أن تُدافع عن نفسها، وأن تُقاوم الاحتلال والعدوان الأميركي، وأن تفعل أيّ شيء لإنهاء الوجود الأميركي في المنطقة”.
وأكد الشيخ دعموش “يجب أن يعلم الأميركي والبريطاني أنّ العدوان على المنطقة لن يُغيّر من مواقف شعوب أمتنا المتمسكة بنهج المقاومة والتحرير ولن يُثني حركات المقاومة في المنطقة عن مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم وكل التهديدات والاعتداءات والاغتيالات والوساطات لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة هذا الطريق”.
ورأى الشيخ دعموش ان “خيار استمرار العدوان هو خيار بلا أفق، لأنّ العدو وصل إلى طريق مسدود وفشل أمام ثبات وإرادة المقاومة”، واضاف ان “استمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفشل والهزائم ولن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه”، وأكد “ليس هناك من خيار سوى وقف العدوان والذهاب نحو الحل والقبول بشروط المقاومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام