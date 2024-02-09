أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت ‏إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية لم تكتفِ بعدوانها على الشعب ‏الفلسطيني من خلال الحرب المستمرة على غزة، بل تتمادى في ‏عدوانها لتطال كلّ من يساند المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم”.

واعتبر الشيخ دعموش ان “العدوان الأميركي على العراق وسوريا ‏واليمن هو عدوان على كلّ الأمة، وانتهاك صارخ لسيادة وكرامة هذه ‏الدول، ومن حقّ شعوب ودول هذه المنطقة أن تُدافع عن نفسها، وأن ‏تُقاوم الاحتلال والعدوان الأميركي، وأن تفعل أيّ شيء لإنهاء الوجود ‏الأميركي في المنطقة”.‏

وأكد الشيخ دعموش “يجب أن يعلم الأميركي والبريطاني أنّ العدوان على المنطقة لن ‏يُغيّر من مواقف شعوب أمتنا المتمسكة بنهج المقاومة والتحرير ‏ولن يُثني ‏حركات المقاومة في المنطقة عن مواصلة دعم وإسناد الشعب ‏الفلسطيني المظلوم وكل التهديدات والاعتداءات والاغتيالات والوساطات ‏لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة هذا الطريق”.‏

ورأى الشيخ دعموش ان “خيار استمرار العدوان هو خيار بلا أفق، لأنّ العدو وصل إلى طريق ‏مسدود وفشل أمام ثبات وإرادة المقاومة”، واضاف ان “استمرار العدوان لن يؤدي إلا ‏إلى المزيد من الفشل والهزائم ولن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه”، وأكد “ليس هناك من خيار سوى وقف العدوان والذهاب نحو الحل والقبول ‏بشروط المقاومة”. ‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام