أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان “تهديدات مسؤولي العدو الاسرائيلي المتكررة لا تخيفنا”، واضاف “اذا حاول جيش الاحتلال ان يتقدم مترا واحدا داخل الاراضي اللبنانية، سنكون في حركة أمل جاهزين للدفاع عن لبنان”.

ولفت الرئيس بري في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية الجمعة الى ان “هناك محاولة للتحريض على حركة أمل، من خلال ترويج اصوات مشبوهة لمقولة أنّ الجَمع بين موقعي السياسي كرئيس لمجلس النواب وبين العمل المقاوم لحركة أمل هو امر لا يستقيم”، وأشار الى ان هذا “الطرح الخبيث يرمي الى التصويب على دوري الذي يزعج البعض، ولكنني لن أتراجع عنه شاء من شاء وأبى من أبى”.

واستغرب الرئيس بري “تركيز الموفدين الدوليين على وجوب عودة المستوطنين النازحين الى مستعمراتهم في شمال فلسطين المحتلة، متجاهلين وجود اكثر من 100 الف نازح جنوبي تركوا منازلهم”، واوضح انه “يصرّ خلال لقاءاته مع الموفدين على إعطاء ملف النازحين اللبنانيين الحيّز الذي يستحقه”، واكد ان “عودة هؤلاء الى منازلهم تشكل أولوية ملحة بالنسبة الينا، وهم من يحتاج الى ضمانات وليس الاحتلال”.

وبالنسبة لمصير الاستحقاق الرئاسي، وردا على سؤال عن تعليقه على اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع له بأنه “تسبّب في تَيئيس سفراء اللجنة الخماسية بعد اجتماعهم الاخير به”، قال الرئيس بري “من الواضح أنّ لدى جعجع سوء فهم لحقيقة ما دار بيني وبين سفراء الخماسية والصحيح انهم لم يخرجوا من لقائهم معي يائسين بل مقتنعين بأهمية الحوار للتفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي هناك فارق كبير بين المصطلحين، ولكن وفق قاموس جعجع أصبح الاقتناع مرادفاً لليأس، يا للعجب”.

وعن اعتبار جعجع انّ تمسّك “الثنائي الوطني” بترشيح سليمان فرنجية ينسف جدوى الحوار، سأل الرئيس بري “ألا يحق لنا ان ندعم مرشحاً الى الرئاسة تِبعاً للقواعد الديموقراطية والدستورية التي يتغنّى بها من يهاجمنا؟”.

المصدر: صحيفة الجمهورية