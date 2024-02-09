شهيدان وجريح إصابته خطيرة جراء اطلاق نار من طائرة مسيرة اسرائيلية على مدرسة تؤي نازحين بمحيط مدارس العودة شرق خانيونس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 08:44

شهيدان وجريح إصابته خطيرة جراء اطلاق نار من طائرة مسيرة اسرائيلية على مدرسة تؤي نازحين بمحيط مدارس العودة شرق خانيونس في غزة

منذ 15 mins 9 February، 2024
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