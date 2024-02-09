ثلاثة شهداء من الأطفال جراء قصف استهدف منزلًا غرب المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 02:30
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ثلاثة شهداء من الأطفال جراء قصف استهدف منزلًا غرب المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة
منذ 34 mins
9 February، 2024
عاجل
رفح
غزة
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