إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرا لنازحين في الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 00:54

إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرا لنازحين في الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 20 mins 9 February، 2024
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