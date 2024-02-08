العدوان الصهيوني يتسبب بالمزيد من المآسي في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2024 - 21:34

العدوان الصهيوني يتسبب بالمزيد من المآسي في غزة

منذ 32 mins 8 February، 2024
اطفال غزة
تقارير مصورة - فلسطين

في غزة، صور جديدة للمآسي التي خلفها العدوان الصهيوني.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة