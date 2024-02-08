مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 10:18

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب

منذ 31 mins 8 February، 2024
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