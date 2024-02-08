الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 10:18

الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي

منذ 31 mins 8 February، 2024
mohammad-3osayle
شهداء على طريق القدس

mohammad-3sayle

المصدر: موقع المنار

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