طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 06:28

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 8 February، 2024
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