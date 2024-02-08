استشهد 14 مواطنا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، الليلة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسطه.

وقالت مصادر محلية إن “مواطنين استشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 مواطنا وإصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.

جثامين شهداء عائلتي “فحجان” و”المغير” الذين ارتقوا بغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت تل السلطان والحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة



ولفتت المصادر الى ان جهود الأهالي وفرق الدفاع المدني في استكمال عملية انتشال شهداء وجرحى قصف عائلتيّ “فحجان” و”المغير” في تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر: وكالات فلسطينية