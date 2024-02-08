وصول 3 شهداء و5 إصابات من عائلة “الدرة” جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قيد الانشاء بشارع السلام في دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 01:46
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وصول 3 شهداء و5 إصابات من عائلة “الدرة” جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قيد الانشاء بشارع السلام في دير البلح وسط القطاع
منذ 25 mins
8 February، 2024
عاجل
دير البلح
غزة
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