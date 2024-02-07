أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، حسب قوله. وقال بلينكن “هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك، ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف”. هذا ونقلت إن بي سي عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله “يبدو أن رد حماس الذي نقله القطريون إلى بلينكن موحد وإيجابي بشكل عام”.

الحكومة الإسرائيلية: المسؤولون “يدرسون باهتمام” مقترح الهدنة

من جهته، قال متحدث باسم حكومة العدو الإسرائيلي إن المسؤولين “يدرسون باهتمام” اقتراح هدنة جديدة في غزة قدّمه المفاوضون القطريون. وأضاف المتحدث آفي هيمان “تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين، إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما قُدّم لنا”، على حد تعبير المتحدث.

المصدر: مواقع إخبارية