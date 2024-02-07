بلينكن: نأمل في التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2024 - 17:24

بلينكن: نأمل في التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى

منذ 12 mins 7 February، 2024
بلينكن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، حسب قوله. وقال بلينكن “هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك، ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف”. هذا ونقلت إن بي سي عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله “يبدو أن رد حماس الذي نقله القطريون إلى بلينكن موحد وإيجابي بشكل عام”.

الحكومة الإسرائيلية: المسؤولون “يدرسون باهتمام” مقترح الهدنة

من جهته، قال متحدث باسم حكومة العدو الإسرائيلي إن المسؤولين “يدرسون باهتمام” اقتراح هدنة جديدة في غزة قدّمه المفاوضون القطريون. وأضاف المتحدث آفي هيمان “تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين، إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما قُدّم لنا”، على حد تعبير المتحدث.

المصدر: مواقع إخبارية

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة