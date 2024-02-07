مراسل المنار: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة عواجة بمخيم الشعوت في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 17:24

مراسل المنار: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة عواجة بمخيم الشعوت في قطاع غزة

منذ 34 mins 7 February، 2024
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