ذكر اعلام العدو ان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والامنية الى اجتماع لبحث رد حماس، في وقت تسود اجواء التوتر والارباك في الموقف الصهيوني حول اقتراح الهدنة والتبادل مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية خوفا من ان يسجل ذلك انتصارا للمقاومة.

وامس قامت حركة حماس بتسليم ردها حول مقترح الاتفاق المتعلق بقطاع غزة معلنة انها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: “قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر ، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة .. وقد تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.

اضافت “إننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا”.

وقالت “اننا إذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته”.

رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: “رد حركة حماس يبعث على التفاؤل ولن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة”.

النص الحرفي

ونَشرت صحيفةُ الاخبارِ اللبنانية النصَّ الحرفيَّ لِردِّ حركةِ حماسَ على ورقةِ اتفاقِ الاطار، والذي يهدف إلى الوصول إلى الهدوء التام والمستدام وتبادل الأسرى بين الطرفين وإنهاء الحصار على غزة وإعادة الإعمار.

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق ان الحركة تنتظر الرد من الاطراف المعنية على الايضاحات المطلوبة.

اجتماع نتنياهو-بلينكن

واجتمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في لقاء ثنائي “مطول ومعمق”.

وأعرب بلينكن عن أمله في التوصل إلى اتفاق وقال بلينكن: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن”.

اجتماع الوزاري الصهيوني المصغر غدا

ويجتمع المجلس الوزاري الصهيوني المصغر (الكابينت) مساء يوم غد الخميس لمناقشة رد حركة حماس ومن المقرر أن يجتمع الكابينيت الموسع الساعة 19:30؛ ويعقد نتنياهو مؤتمرا صحافيا الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، يتحدث فيه منفردا ويتوقع أن يتطرق خلاله إلى موقف الكيان من رد حماس على مقترح التهدئة وتبادل الأسرى.