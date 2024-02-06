مع استمرار فقدان وانقطاع أدوية الأمراض المستعصية وفي حلقة “الخط الساخن” ضمن برنامج نهار جديد لهذا اليوم والتي كانت بعنوان “دعم الأدوية المستعصية والسرطانية هل وصل إلى نهايته؟” ، وبعد أن وردت الى فريق البرنامج شكوىً من مصابة بمرض “التصلب اللويحي” تشكو فيها من عدم توفر الدواء المدعوم وخصوصاً في ظل ما تشهده البلاد من ظروف معيشية صعبة.

وحول خطط وزارة الصحة العامة وموضوع دعم هذه الأدوية أجاب وزير الصحة فراس الأبيض على سؤال الى أين تذهب الامور في ظل حاجة 3300 شخص للعلاج والدواء من الاشخاص المصابين بمرض “التصلب اللويحي”وماذا يمكن أن نفعل تجاههم.

وأكد الوزير فراس الابيض أن الوزارة ستطلق قريبا خطا ساخنا خاص بأدوية الامراض المستعصية. وحول سؤال عن التباين الحاصل بين الوزارة والجمعيات بخصوص البروتوكول العلاجي المعد من قبل الوزارة من قبل لجنة طبية بأن الادوية الموضوعة من قبل اللجنة وبآراء أطباء ليست كافية فأجاب الوزير.

وأضاف الوزير بأن مستوى التمويل الحالي لا يكفي خصوصا مع الموازنة الجديدة.

وردا على سؤال هل يتم التعاطي من قبل الحكومة والمجلس النواب باهتمام بموضوع مرضى السرطان والامراض المستعصية؟ أكد الوزير:

المصدر: قناة المنار