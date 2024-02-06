شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في برج D6 بمدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس ومناشدات لمركبات الإسعاف بالتحرك للمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 03:18
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اليونيسيف: نحو 1.3 مليون شخص بينهم ما يقرب من 610 آلاف طفل يعيشون على الطرق أو الشوارع في مدينة رفح
شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في برج D6 بمدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس ومناشدات لمركبات الإسعاف بالتحرك للمكان
منذ 16 mins
6 February، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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