شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في برج D6 بمدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس ومناشدات لمركبات الإسعاف بالتحرك للمكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2024 - 03:18

شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في برج D6 بمدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس ومناشدات لمركبات الإسعاف بالتحرك للمكان

منذ 16 mins 6 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة