4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 18:08

4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 5 mins 5 February، 2024
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