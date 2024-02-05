مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الغربية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 05:44

مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الغربية لمدينة غزة

منذ 48 mins 5 February، 2024
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